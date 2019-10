Savšek in Terčeljeva v polfinalu predolimpijske tekme

Tokio, 25. oktobra - Slalomisti na divjih vodah ta konec tedna nastopajo na uradni predolimpijski tekmi na novi progi v Tokiu. Ta konec tedna veljajo olimpijska pravila, tako da v posamezni disciplini lahko nastopa le po en tekmovalec iz države. Danes so bile na vrsti kvalifikacije kanuistov in kajakašic, kjer sta si polfinale priveslala Benjamin Savšek in Eva Terčelj.