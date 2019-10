Rusinjo Marijo Butino izpustili iz ameriškega zapora

Tallahassee, 25. oktobra - Ameriške oblasti so iz zapora v Tallahasseeju na Floridi izpustile rusko državljanko in aktivistko za pravico do orožja Marijo Butino, ki je skušala pred volitvami leta 2016 med republikanskimi politiki vzpostaviti mrežo za dostop do Bele hiše. Iz zapora jo bodo izgnali nazaj domov v Rusijo.