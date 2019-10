Norveška in Rusija obeležili 75. obletnico osvoboditve severne Norveške

Oslo, 25. oktobra - Norveška in Rusija sta danes skupaj obeležili 75. obletnico osvoboditve severne Norveške izpod nacistične okupacije. Sever Norveške so pred sedmimi desetletji in pol osvobodili pripadniki rdeče armade tedanje Sovjetske zveze. Norveško je nacistična Nemčija sicer okupirala 9. aprila 1940.