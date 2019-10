Julijska neurja na Ptujskem povzročila za 11,3 milijona evrov škode v kmetijstvu

Ptuj, 25. oktobra - Neurja z močnim vetrom, dežjem in točo so julija letos na Ptujskem povzročila za 11,3 milijona evrov škode v kmetijstvu, kažejo podatki ptujske območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Z njimi so vlado že seznanili, a ta doslej še ni sprejela kakšnega ukrepa pomoči, so pojasnili v območni enoti.