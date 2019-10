V zbiralni akciji zbrali 14,5 tone starih baterij

Ljubljana, 26. oktobra - Organizatorji ozaveščevalno-zbiralne nagradne akcije odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ki je ta mesec potekala v Ljubljani, so zbrali 14,5 tone starih baterij. Organizirano jih je zbiralo 38 prijavljenih ljubljanskih osnovnih šol, prispevali pa so jih tudi posamezniki. Najboljše šole bodo nagradili.