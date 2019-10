Odpoklic mletih mandljev Happy Harvest

Izdelka kupci ne smejo uživati surovega. Če se ta naravni, neobdelani izdelek kljub temu uporablja kot sestavino za peko in se ga pred zaužitjem vsaj 10 minut segreva pri najmanj 80 stopinj Celzija, potem jed, v kateri so ena od sestavin mleti mandlji, ni več nevarna za zdravje.

Kupci lahko izdelek vrnejo v najbližjo trgovino Hofer in kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa. Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro pokličete na telefonsko številko 01 834 66 00 ali pišete na e-naslov info@hofer.si.