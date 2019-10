Indeks Ljubljanske borze ta teden izgubil odstotek vrednosti

Ljubljana, 25. oktobra - V tem tednu je na Ljubljanski borzi lastnika zamenjalo za 4,65 milijona evrov vrednostnih papirjev. Prevladovala so negativna gibanja, skoraj vse pomembnejše delnice so se pocenile. Opazen je predvsem padec tečaja delnic Petrola, ki je v četrtek ostal brez uprave. Indeks SBI TOP je izgubil 0,99 odstotka in teden končal pri 866,46 točke.