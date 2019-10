Tarantinov film Bilo je nekoč v Hollywoodu podaljšan za deset minut

Los Angeles, 28. oktobra - Ameriški kinematografi so začeli prikazovati razširjeno različico zadnjega filma Quentina Tarantina Bilo je nekoč v Hollywoodu. Nova različica filma vsebuje štiri dodatne prizore in je daljša za deset minut. Posodobljeni film, ki traja skoraj tri ure, bodo predvajali v več kot 1000 kinematografih po Severni Ameriki. Projekcije so se začele v petek.