Ljubljana, 25. oktobra - Nogometaši Kopra in Jadrana iz Dekanov so odprli 15. krog 2. slovenske lige. V obalnem obračunu je bil boljši favorizirani Koper, ki je slavil zmago s 4:0 in se prebil na vrh lestvice. Zadetke za domače so prispevali Edi Baša, Goran Jozinović, Dejan Djermanović in Denis Cerovec.