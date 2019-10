V Združenju Manager kritični do menjave vodstva Petrola

Ljubljana, 25. oktobra - Z zamenjavo vodstva Petrola je nadzorni svet družbe po oceni Združenja Manager sporočil, "da so na prvem mestu parcialni interesi, ne pa dobrobit največjega slovenskega podjetja in s tem skrb za več kot 5000 zaposlenih". Ob tem so izpostavili pomen stabilnosti in predvidljivosti poslovnega okolja ter dobrega korporativnega upravljanja.