ESS potrdil spremembe pravil delovanja

Ljubljana, 25. oktobra - Socialni partnerji so na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) soglasno sprejeli spremembe pravil delovanja ESS ter spremembe protokola vlade in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga. Po novih pravilih bodo lahko člani ESS v prihodnje obravnavali tudi nevladne zakonske predloge.