Razstava v Milanu vzporeja dela Canove in Thorvaldsena

Milano, 28. oktobra - Na razstavi Canova/Thorvaldsen v milanskem razstavišču Gallerie d'Italia - Piazza Scala so soočena dela dveh velikih kiparjev - italijanskega Antonia Canove (1757-1822) in danskega Bertela Thorvaldsena (1770-1844), ki je večino življenja ustvarjal v Italiji. Umetnika sta bila v svojem času prepoznana in slavljena kot "sodobna klasika".