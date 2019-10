Trboveljska bolnišnica energetsko sanirana

Trbovlje, 25. oktobra - V Splošni bolnišnici Trbovlje so končali energetsko sanacijo, vredno okoli 2,4 milijona evrov. Ob tem so danes pripravili slovesnost, na kateri so v uporabo uradno predali tudi novi rentgenski aparat. "Smo prva bolnišnica v Sloveniji, ki smo v celoti požarno in energetsko sanirani," je za STA dejala direktorica bolnišnice Romana Martinčič.