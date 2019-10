Danes jubilejni 500. hokejski derbi

Ljubljana, 26. oktobra - Le malo športnih dogodkov v Sloveniji je tako prepoznavnih in ima tako dolgo tradicijo kot hokejski obračun med ekipama iz Ljubljane in Jesenic. Tradicionalni derbi med zelenimi in rdečimi že desetletja navdušuje ljubitelje hokeja, danes pa bo priložnost za ogled še lepša, saj bo ob 17.30 v dvorani Tivoli jubilejni 500. takšen dvoboj.