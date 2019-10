V Sloveniji precej priložnosti za ponovno uporabo odpadkov

Ljubljana, 25. oktobra - Če smo Slovenci dobri pri recikliranju odpadkov, pa šepamo pri ponovni uporabi. Priložnosti so predvsem pri ponovni uporabi tekstila, odpadne embalaže in kosovnih odpadkov. So pa za to potrebni sistemski pristopi na ravni države in osveščanje potrošnikov, so se strinjali udeleženci današnje okrogle mize na to temo.