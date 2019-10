Na Hrvaškem presegli lanski turistični promet

Zagreb, 25. oktobra - Z današnjim dnem so na Hrvaškem presegli obseg celotnega turističnega prometa v lanskem letu, so sporočili iz hrvaškega ministrstva za turizem. Do 25. oktobra se je število turističnih obiskov pri južnih sosedih okrepilo za pet odstotkov, turističnih nočitev pa je bilo za dva odstotka več kot v enakem obdobju leta 2018.