Zavod Krog v Jordaniji sklenil projekt rehabilitacije otrok in žensk

Ljubljana, 25. oktobra - Zavod Krog je s financiranjem zunanjega ministrstva zaključil triletni projekt rehabilitacije žensk in otrok, prizadetih zaradi oboroženih spopadov na Bližnjem vzhodu. Kot so sporočili iz Zavoda, so z nizom aktivnosti izobrazili 261 otrok in poklicno usposobili 60 žensk.