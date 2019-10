Indeks na Ljubljanski borzi dopoldne s padcem

Ljubljana, 25. oktobra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je dopoldne izgubil 0,91 odstotka vrednosti in se gibal pri 866 točkah. Med blue chipi prve kotacije največji padec beležijo delnice Telekoma Slovenije in Petrola. Slednje so danes tudi najprometnejše, vlagatelji so dopoldne z njimi ustvarili več kot 200.000 evrov prometa.