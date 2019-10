Ljubljana, 25. oktobra - Novinarska konferenca predsednika preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi Žana Mahniča, na kateri se bo odzval na odločitev ustavnega sodišča za zadržanje izvajanja zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, bo danes ob 11.30 v sobi 117 DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ. (STA)