Na območju Kozine zaradi nezakonitega prevoza migrantov prijeli ukrajinska državljana

Kozina, 25. oktobra - Policisti so v sredo na obmejnem območju v bližini Kozine pri nezakonitem prehajanju meje zalotili dva državljana Ukrajine. Prvi je v kombiju prevažal pet državljanov Sirije, drugi pa je kombi spremljal z osebnim avtomobilom. Oba sta v priporu, državljani Sirije pa so v postopku vračanja hrvaškim varnostnim organom, so danes sporočili s PU Koper.