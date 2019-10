Hrvaška centralna banka opozarja na nepremičninski balon

Zagreb, 26. oktobra - Nepremičninski trg na Hrvaškem vre, cene so na ravneh pred krizo leta 2008, posebej ob obali in v Zagrebu, je dejal guverner hrvaške centralne banke (HNB) Boris Vujčić. Pojasnil je, da zaradi nizkih obresti mnogi poskušajo zaslužiti z nepremičninami. Cene hrvaških nepremičnin so se v letu dni v povprečju podražile za več kot deset odstotkov.