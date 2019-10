Ob sklepu Jenkovih dni v Kranju odprli Jenkovo sobo

Kranj, 25. oktobra - Ob sklepu Jenkovih dni, ki so letos potekali v znamenju 150. obletnice smrti pesnika Simona Jenka, so v nekdanji Drukarjevi hiši v Kranju, kjer je pesnik živel do smrti, v četrtek odprli Jenkovo sobo. Okoli 30 kvadratnih metrov velik prostor bo namenjen literarnim ustvarjalcem, ki bodo na rezidenci v Kranju, kot tudi različnim literarnim dogodkom.