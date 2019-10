V Kinu Šiška britanski acid-jazzerji The Brand New Heavies

Ljubljana, 27. oktobra - V CUK Kino Šiška bo drevi nastopil legendarni britanski acid-jazz band The Brand New Heavies, ki bo v sklopu serije koncertov Musicology Barcaffe Sessions predstavil novi, septembra izdani album, s preprostim naslovom TBNH. The Brand New Heavies bodo postregli z novimi skladbami in še z nekaj uspešnicami, napovedujejo v centru urbane kulture.