Intel z dobičkom in prihodki presegel napovedi

New York, 25. oktobra - Proizvajalec čipov Intel je v tretjem četrtletju letošnjega leta presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta tako z dobičkom kot prihodki, pa tudi z napovedjo obojega v celotnem letu in tekočem zadnjem letošnjem četrtletju. Delnice družbe so se v podaljšanem borznem trgovanju po objavi rezultatov podražile za 4,06 odstotka na 54,35 dolarja.