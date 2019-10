Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili predvsem z rastjo. Vlagatelje so spodbudili dobri poslovni rezultati Tesle in Microsofta, ki so izravnali slabe dobičke Forda in nekaterih drugih podjetij. Pozorni so bili tudi na zasedanje Evropske centralne banke (ECB), ki ni spreminjala ukrepov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.