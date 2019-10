American Airlines in Southwest povečala dobiček kljub težavam s prizemljitvijo boeingov 737 max

Washington, 25. oktobra - Ameriški letalski družbi American Airlines in Southwest sta v tretjem četrtletju letošnjega leta uspeli povečati dobiček in prihodke kljub temu, da je obe prizadela prizemljitev letal Boeing 737 max po dveh nesrečah Lion Air in Ethiopian Airlines, v katerih je skupaj umrlo 346 ljudi. Obema družbama je pomagalo večje število potnikov.