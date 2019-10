Sindikalist Verk: Sovo se smeši pred drugimi obveščevalnimi službami

Ljubljana, 24. oktobra - Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Frančišek Verk je ta teden vladi, DZ in varuhu človekovih pravic poslal pismo, v katerem opozarja na posledice "merjenja moči med opozicijo in pozicijo" ob zaposlitvi uslužbenke Sove. Sova je tajna služba, ki se jo "degradira in smeši pred obveščevalnimi službami vsega sveta", je ocenil.