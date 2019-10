Po nesreči dveh tovornih vozil na gorenjski avtocesti zastoj

Kranj, 24. oktobra - Posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti so odstranjene. Med priključkoma Kranj vzhod - zahod proti Ljubljani je avtocesta ponovno odprta. Še vedno so zastoji, poroča prometnoinformacijski center. Po podatkih Policijske uprave Kranj Udeleženi sta bili dve tovorni vozili tujih prevoznikov za prevoz vozil, ki sta peljali v smeri Ljubljane.

Vzrok za nalet je neprilagojena hitrost. V prometni nesreči je nastala večja materialna škoda.

Kranjski gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, odstranili plinsko jeklenko iz enega tovornega vozila in po razlitih motornih tekočinah posuli vpojna sredstva, navaja uprava za zaščito in reševanje.

V času zapore so policisti na vzporednih cestah obravnavali še dve drugi prometni nesreči. V Lahovčah sta trčili dve vozili, na Polici pa tri. V Lahovčah gre za lahke telesne poškodbe zaradi izsiljevanja prednosti, v primeru naleta na Polici pa je nastala samo materialna škoda, so sporočili s policije.

Na Policijski upravi Kranj očividce nesreče pozivajo, da podatke sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.