V Unescovem geoparku v Idriji odprli center za obiskovalce

Idrija, 24. oktobra - V Unesco globalnem geoparku Idrija so danes odprli center za obiskovalce, v katerem je na ogled tudi razstava z naslovom Zapisano v kamninah, ki obiskovalce seznanja s tem, kako so Zemljine sile vplivale na nastanek idrijskega območja in izoblikovale življenje. Gre za osrednji pridobitvi geoparka v okviru projekta Danube Geotour.