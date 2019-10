V newyorškem muzeju Arkell odkrili v času nacizma zaplenjeno sliko

New York, 27. oktobra - V zbirki newyorškega Muzeja Arkell so odkrili sliko, ki so jo nacisti leta 1933 zaplenili judovski družini v Nemčiji. Slika ameriškega umetnika Garija Melchersa z naslovom Zima je bila zasežena nemškemu založniku in filantropu judovskega rodu Rudolfu Mosseju. Dokler ne bo vrnjena družini Mosse, jo hrani FBI.