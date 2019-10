V Londonu razstava o budizmu

London, 28. oktobra - V Britanski knjižnici je na ogled razstava o budizmu, ki združuje okoli 120 predmetov, povezanih s to religijo. Med eksponati je tudi barvito ilustriran burmanski rokopis iz 19. stoletja, na katerem je upodobljena mladost Bude. Razstava z naslovom Budizem sicer zaobjame 20 držav skozi 2000 let, piše britanski časnik The Guardian.