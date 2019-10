V Vilniusu postavili bronasti kip Leonarda Cohena

Vilnius, 25. oktobra - Kanadskemu pevcu Leonardu Cohenu so se v Litvi približno tri leta po njegovi smrti poklonili z bronastim kipom, ki so ga v naravni velikosti odkrili na dvorišču v prestolnici Vilnius. Z njim želijo spomniti na litovske korenine umetnika, ki je postal svetovno znan s pesmimi, kot sta Suzanne in Hallelujah.