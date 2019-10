V Izoli zadovoljni s turističnim obiskom po glavni sezoni

Izola, 27. oktobra - V Izoli se tudi po glavni turistični sezoni nadaljuje rast obiskov turistov. Septembra so v tej obalni občini našteli 14.785 turistov oz. sedem odstotkov več kot septembra lani, medtem ko so v prvih devetih mesecih skupaj zabeležili rekordnih 122.864 prihodov, kar je na letni ravni 12-odstotna rast, so sporočili iz Turističnega združenja Izola.