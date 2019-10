Evropski poslanci razočarani nad odločitvijo vrha EU glede pogajanj s Tirano in Skopjem

Strasbourg, 24. oktobra - Evropski poslanci so danes sprejeli resolucijo, v kateri so odločitev voditeljev EU, da ne prižgejo zelene luči za začetek pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo, označili za strateško napako. Poslanci so poudarili, da obe državi izpolnjujeta pogoje za začetek pogajanj.