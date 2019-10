Odpoklic bio pripravka s piščančjim mesom, za otroke dmBio 125 g

Ljubljana, 24. oktobra - Podjetje dm drogerie markt je iz prodaje preventivno odpoklicalo bio pripravek s piščančjim mesom, za otroke po dopolnjenem 4. mesecu starosti, dmBio 125 g. Pri omenjenem izdelku z datumom uporabnosti 21. 1. 2021 namreč ni mogoče izključiti prisotnosti majhnih, modrih koščkov folije, so sporočili iz podjetja.

Problematični so samo izdelki z datumom uporabnosti 21. 1. 2021. Ta je jasno viden na robu pokrovčka. Kot zagotavljajo v podjetju dm, izdelki z drugimi datumi uporabnosti niso sporni.

V podjetju kupce prosijo, da izdelkov, z zgoraj navedenim rokom uporabe, ne zaužijejo. Originalno zaprt ali že odprt lonček naj vrnejo v najbližjo prodajalno dm, kjer jim bodo vrnili denar.

Za nastalo situacijo in morebitne nevšečnosti se v podjetju dm opravičujejo. V primeru dodatnih vprašanj pa so kupcem na voljo preko elektronske pošte info@dm-drogeriemarkt.si, so še sporočili iz podjetja.