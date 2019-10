Družinski komediji Košarkar naj bo 2 prva zlata rola

Ljubljana, 24. oktobra - Ekipa filma Košarkar naj bo 2 scenarista Primoža Suhodolčana in režiserja Borisa Bezića je za preseženih 25.000 gledalcev prejela prvo zlato rolo. Družinsko komedijo si je do danes ogledalo 30.200 gledalk in gledalcev. Film je na rednem sporedu slovenskih kinematografov od 27. septembra.