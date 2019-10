Ljubljana, 24. oktobra - Dosedanjemu direktorju Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) Jozsefu Györkösu se 29. oktobra izteče mandat. Vlada je danes sklenila, da se Györkösa s 30. oktobrom imenuje za vršilca dolžnosti direktorja ARRS, in sicer do imenovanja direktorja, vendar največ za dobo šestih mesecev, so sporočili po seji vlade.