Turandot v izvedbi Opere in Baleta SNG Maribor v Italiji

Padova, 25. oktobra - Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bosta v Padovi gostovala s Puccinijevo opero Turandot. V gledališču Teatro stabile Veneto bo opera v režiji in scenografiji Filippa Tonona izvedena v petek in nedeljo pod taktirko Alviseja Casellatija. Med drugim bodo nastopili Rebecca Nash, Gaston Rivero in Erika Grimaldi.