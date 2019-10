Cene stanovanjskih nepremičnin v prvem polletju stagnirale

Ljubljana, 24. oktobra - Cene stanovanj in hiš na ravni države so v prvem polletju letos kazale trend stagnacije. Cene stanovanj so v povprečju že zelo blizu rekordnim iz leta 2008, medtem ko cene hiš še precej zaostajajo. Število poslov je bilo višje kot v drugem polletju lani in nižje kot v lanskem prvem polletju, kaže poročilo Geodetske uprave RS (Gurs).