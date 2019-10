Podgane vožnja avtomobilov sprošča

Washington, 24. oktobra - Ameriški znanstveniki zatrjujejo, da so s sladkimi žitaricami podgane uspešno naučili voziti avtomobilčke. Ugotovili so, da vožnja podgane pomirja, saj se jim je ob tej dejavnosti zmanjšala raven stresa. Raziskovalci so prepričani, da bi njihove ugotovitve lahko pomagale odkriti nove načine zdravljenja duševnih bolezni.