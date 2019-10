Mariborski zobozdravnik zaradi spolnega nasilja obsojen na pogojno kazen

Maribor, 24. oktobra - Mariborsko sodišče je zobozdravnika Nermina Suljića, zaposlenega v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca, spoznalo za krivega storitve kaznivega dejanja spolnega nasilja in ga obsodilo na pogojno kazen eno leto zapora s preizkusno dobo treh let, danes poročata Večer in Dnevnik. Sojenje je sicer potekalo za zaprtimi vrati, sodba še ni pravnomočna.