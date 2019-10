V stripu Asterix po 60 letih prvič nastopa junakinja

Pariz, 26. oktobra - V francoski komični stripovski seriji Asterix, ki izhaja že od leta 1959, se je prvič v njeni zgodovini pojavila junakinja. V najnovejšem stripovskem albumu z angleškim naslovom Asterix and the Chieftain's Daughter nastopa galska najstnica Adrenaline, hčer znanega galskega kralja Vercingetoriksa, piše britanski The Guardian.