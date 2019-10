Nokia kljub četrtletnemu dobičku razočarala vlagatelje

Helsinki, 24. oktobra - Finski proizvajalec telekomunikacijske opreme Nokia je, kljub temu da je v tretjem trimesečju ustvaril prvi letošnji četrtletni dobiček, razočaral vlagatelje. Razlog za to je znižanje napovedi o dobičkonosnosti za letos in tudi naslednje leto, povod za to pa so povečane investicije v gradnjo omrežij 5G ob povečani konkurenci na tem področju.