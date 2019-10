Najsrečnejše obdobje potovanja Alme M. Karlin na razstavi v Celju

piše Jasmina Vodeb Baša

Celje, 30. oktobra - V Pokrajinskem muzeju Celje so ob 130. obletnici rojstva Alme M. Karlin in 100-letnici njenega odhoda na osem let dolgo pot okrog sveta odprli razstavo Azija me je povsem uročila. Na ogled je več kot 100 predmetov iz Vzhodne Azije, ki jih je zbrala na najsrečnejšem delu svojega potovanja, kar kažejo njeni opisi dežel, denimo "ljubljena Japonska".