RBS v četrtletju z izgubo

London, 24. oktobra - Britanska banka Royal Bank of Scotland (RBS) je v tretjem letošnjem četrtletju pridelala 315 milijonov funtov (nekaj manj kot 370 milijonov evrov) izgube in s tem razočarala vlagatelje, ki so pričakovali blizu milijardo funtov dobička. Glavni razlog za izgubo je rezervacija zaradi zaračunavanja spornih stroškov zavarovanja posojil strankam.