Na Slovenskih regionalnih dnevih o razvoju na obmejnih območjih in demografskih spremembah

Bovec, 24. oktobra - V Bovcu se je začel simpozij Slovenski regionalni dnevi, dogodek, ki je namenjen predstavitvi in razpravi o načrtovanju in izvajanju regionalne politike. Udeleženci se danes posvečajo izkušnjam in izzivom spodbujanja razvoja na obmejnih območjih, v petek pa bodo razpravljali o demografskih spremembah.