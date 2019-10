V Bangladešu smrtna kazen za 16 ljudi, ki so zažgali dekle

Daka, 24. oktobra - Sodišče v Bangladešu je danes 16 ljudi obsodilo na smrt zaradi umora 19-letnice, ki je ravnatelja svoje šole obtožila spolnega nadlegovanja. Nusrat Jahan Rafi so v začetku aprila zažgali, umrla pa je nekaj dni po napadu. Primer je v državi sprožil val ogorčenja in proteste, na katerih so ljudje terjali pravico za umorjeno.