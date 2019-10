V NHL zmagi za Ottawo in Tampo

New York, 24. oktobra - V severnoameriški profesionalni hokejski ligi so v noči iz srede na četrtek odigrali le dve tekmi, na obeh so bili uspešnejši gostitelji. Hokejisti Ottawe so po štirih zaporednih porazih vendarle drugič zmagali, s 5:2 so bili boljši od Detroita, Tampa pa je bila s 3:2 boljša od Pittsburgha.