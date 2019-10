Cene nafte po močnem sredinem skoku rahlo navzdol

Singapur, 24. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju malenkost znižale. V sredo so medtem na račun presenetljivega padca ameriških zalog nafte močno porasle. Ameriški podatki so tako povzročili najkrepkejšo rast cen od napada na naftne objekte v Savdski Arabiji sredi septembra.