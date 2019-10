V Savinjski regiji vaja Potres - Zahodna Štajerska 2019

Celje, 24. oktobra - V Savinjski regiji se je danes ob 7. uri zjutraj začela teoretično-štabna vaja Potres - Zahodna Štajerska 2019, ki bo potekala do 14. ure. Vaja poteka ob predpostavki, da je širše območje zahodnoštajerske regije prizadel potres intenzitete osem po evropski potresni lestvici EM, so sporočili iz celjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.